Teadlased valmistasid musta augu, et kontrollida Stephen Hawkingi poole sajandi taguseid väiteid

Kuulus teadlane Stephen Hakwing pakkus 1974. aastal välja, et mustad augud on mitte lihtsalt täheneelajad, nagu seni kujutletud, vaid ühtlasi kiirgavad valgust.

Taolist nähtust nimetatakse nüüd Hawkingi kiirguseks, aga ükski astronoom polnud seda ise vaadelda saanud, kuna kiirgus peaks olema väga tuhm.

Et asja ikkagi lähemalt uurida, tasub ise väike musta augu analoog luua. Nii tegid Technioni ehk Iisraeli tehnikainstituudi juures töötavad teadlased.

Nende eesmärk oli kinnitada kaht Stephen Hawkingi tähtsat väidet: et Hawkingi kiirgus tekib mittemillestki ja et see on püsiv (muutumatu intensiivsusega).

“Must auk peaks kiirgama musta keha kombel – mis on nagu pidevalt infrapunakiirgust eraldav soe objekt. Hawking arvas, et mustad augud on tavaliste tähtede sarnased, mis kogu aeg midagi kiirgavad. Seda tahtsimegi kinnitada, ja kinnitasime ka,” ütleb uuringu kaasautor füüsika aseprofessor Jeff Steinhauer.

Hawking pakkus, et kuigi musta augu lähedalt ei pääse miski põgenema (ka valgus mitte), kiirgab must auk ise valgust. Seda aitab selgitada Heisenbergi määramatuse põhimõte, mille järgi sisaldab kosmosetühjus siiski virtuaalseid osakestepaare, mis vahepeal on olemas ja siis jälle mitte. Need kannavad vastassuunalist energiat ja tavaliselt hävitavad teineteist täielikult.

Hawking pakkus, et musta augu sündmustehorisondi tugeva gravitatsioonilise tõmbe mõjul saab neid osakesi eraldada – üks kaob musta auku, teine põgeneb ilmaruumi, millest saabki Hawkingi kiirgus.

Kuna kaduv osake vähendab musta augu massi ja pöörlevenergiat, võib must auk lõpuks täielikult kaduda. Viimane toimuks siiski palju pikema aja jooksul, kui universumi eluea sisse mahub.

Technioni teadlased kasutasid kunstliku musta augu loomiseks voolavat gaasi, mis koosnes pea absoluutse nulli (-273,15 °C) juurde jahutatud umbes 8000 rubiidiumiaatomist, mida hoidis paigal laserkiir.