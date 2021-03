Pilk peale, käsi külge: uus S-klass, rafineerituse meistriklass peaaegu kõiges

S-klass on auto, millel on Olek. Mitte üleolev või liialt peenutsev, mitte käre ega ettearvamatu. Ta on oma olemuselt väljapeetud, läbimõeldud ja laisk selle sõna parimas tähenduses. See kandub edasi ka juhile – autole lähenedes muutub samm aeglasemaks ja pehmemaks, ust avad – pehmelt. Istmesse vajud – pehmelt. Ust sulged – pehmelt.

Jõud jõuab maha nelikveo ja 9-käigulise automaatkasti vahendusel. Kiirendus “sajani” vältab 4,9 sekundit, tippkiirus on (nagu ikka elektrooniliselt piiratud) 250 km/h. Auto mass on 1990 kg – nii silmapaistvate mõõtmetega auto kohta isegi vähem, kui oodata võiks. Hind – S500 puhul vahemikus 131 000 kuni 181 000 eurot.

Kuigi S-klass oli pikalt ka mootorite jõu- ja ilunumbrite demonstreerimiseks (kui mitu liitrit ja silindrit ühe kapoti alla mahtuda võib), siis uute nõuete valguses on selline ilutsemine ära jäänud. Vastukaaluks 6,8-liitrisele V8-le või 6,3-liitrisele V12-le on uusima S-klassi suurim mootor hetkel “vaid” 3-liitrine. Tõsi, aasta teises pooles tuleva Maybachi versiooni kapoti alt võib leida 6-liitrise V12.

S-klass, saksa keeles Sonderklasse ehk eriklass sai alguse 1972. aastal. Mercedes-Benzi lipulaevaks loodud masinast sai kiirelt see mudel, millel debüteerisid kõige uuemad ja leidlikumad lahendused ning firma ei varjanud, et kulusid kuskil kokku ei hoitud. Nüüdseks on järjekorras tegu juba seitsmenda põlvkonnaga.

S-klassil aga ei saanud ma arugi, millal süsteem rakendub – vaid mootoripöördeid vaadates tuvastasin, et see foori taga end välja suretas. Kohalt võttes avitab märkamatult ka elektriajam, seega ongi kogu kogemus sujuv, mugav ja mis kõige tähtsam – märkamatu.

S-klassi vaikeseade autot taaskäivitades on aga viimane isteasend, seega kiired sutsakad poe-kooli-lasteaia jne vahel ei tähenda “varumängijale” pidevat isteasendi korrigeerimist. Ilmselgelt on nii kõrge riiuli masina arenduseelarves olnud korralik summa ka põhjalikuks kasutusmugavuse testimiseks, millest odavama otsa autod tahes-tahtmata suu puhtaks pühkima peavad.

Väike kiitus läheb ka millelegi, mis uute, istmemäluga autode puhul häirima on hakanud. Tavaliselt sõidab säärane tark juhiiste mootorit välja lülitades ise tagasi ja teeb väljumiseks-sisenemiseks mõnusalt ruumi – see on tore. AGA – autot uuesti käivitades sätivad nad end tavaliselt automaatselt asendisse 1. Kui autot kasutab mitu inimest… näete ebamugavust?

Sõitjateruum on ilmselgelt esinduslik, juhi töökohast tähtsamadki on tagaistmed. Kõik istmed on elektrooniliselt sätitavad, tagaistujate ees on suured ekraanid. Ruumi on metsikult – end sõidutada lasta soovival auto omanikul pole probleemi läpakat sülle võtta ja rahus tööd teha. Auto stoiline iseloom toetab seda täielikult ning sellest ka sõiduelamuse all pikemalt.

Lisaks abilistele valitseb vaikus ka sõitjateruumis – sisse kostvat sõidumüra on minimaalselt ning see tuleb pigem eestpoolt, rataste all toimuva hääled sisse peaaegu ei kosta. Selles on süüdi moodne paisuv akustiline vaht, mida tootmise algfaasis võtmekohtadesse heldelt lastakse. Mootori hääl on vaoshoitud ja vaikne ning kõik see rikub täielikult kiirusetaju, nagu ühele Saksa maanteelaevale kohane.

Ka turvalisus on vastavalt tasemel – näiteks isegi tagaistmetes on turvapadjad, mis kergitavad sealistujat kokkupõrkes piisavalt, et ta turvavöö alt välja ei libiseks. Auto vedrustus suudab ka enne külgkokkupõrget silmapilkselt 80mm kerkida, et uste asemel saaks rohkem jõudu neelata toekamad lävepakud.

Sõiduelamusest

Selle peatüki avalausena tuleb veelkord öelda, et S-klass ei olegi sõidumehe auto selle klassikalises tähenduses. Küll aga on palju autosid, millega on sellest hoolimata põnev sõita ning “kurvilisele” viimisest ei pääsenud ka S-klass.