Mis nüüd? Google'i uus plaan tõotab veebireklaamiäri pea peale pöörata

Eri riikide valitsused nuputavad juba aastaid, kuidas tehnoloogiamaailma vägevate üle rohkem kontrolli saada, aga pole veel midagi suutnud ära teha, mis oleks vastuvaidlematult tõhus.

Suurt, kuigi esialgu üsna hoomamatute tagajärgedega muutust plaanib aga tehnoloogiahiid Google ise, teatades plaanist lõpetada kasutaja veebisurfamise jälgimise, millest kogutud info põhjal neile reklaame suunata.

Lisaks lubas ettevõte tulevikus lõpetada andmete kogumise selle kohta, mida inimesed just nende tooteid kasutades teevad.

Tagatipuks teatas Google jaanuari lõpus, et eemaldab 2022. aastal oma Chrome-brauserist nn kolmandate osapoolte küpsised. Just peamiselt nende failikeste kaudu kogusid meie veebisurfamise kohta üksikasjalikku infot veebikeskkonnad ja reklaamitööstuse esindajad.

Google'i reklaamiosakonna privaatsus- ja usaldustiimi tootehaldusdirektor David Temkin kinnitab: "Inimesed ei peaks sellega leppima, et neid üle kogu veebi jälgitakse. Ja reklaamijad ei pea üksikisikuid jälgima, et digireklaaminduse kõiki eeliseid kasutada."

See kõik on hea ja tore – aga samas lausa uskumatu, sest käib vastu kõigele, mida Google on seni esindanud ja mille toel sadades miljardites eurodes käivet teinud.

Veebireklaamindus on teadupoolest Google'i peamine sissetulekuallikas. 2020. aastal oli ettevõtte käive ligi 151 miljardit eurot, millest reklaamindus tõi veidi üle 122 miljardi.

Arvestades nii Google'i kui ka teiste tehnoloogiahiidude oskusi makse optimeerida ja soovimatust igasugustele välistele kontrollipüüetele alluda, võib ainult eeldada, et G-maja teab uuendusi käiku lastes midagi, mida me veel ei tea. Midagi sellist, mis võimaldab neil ka muutuvas maailmas, mis on üha monopolivaenulikum, soodsat positsiooni hoida.

Ise uuendusi tehes on Google'il muidugi kergem ka USA ja Euroopa Liidu nõudmiste eest libiseda. Igale konkreetsele nõudmisele saab ju reageerida omapoolse sammuga, mis mängureegleid just piisavalt muudab, et senised nõuded poleks enam üksüheselt järgitavad.