IT-ettevõtted pöördusid viimasel tunnil Kallase poole: võtke see eelnõu tagasi!

Ta märgib, et määruse eelnõud on korduvalt muudetud nii selle väljatöötamise kui ka kooskõlastamise protsessis. Pärast viimast ametlikku kooskõlastusringi eelmisel sügisel ei ole sideettevõtjatele ega ka ITL-ile kui antud valdkonna ettevõtlusorganisatsioonile utvustatud eelnõu muudetud versiooni.

"Samuti ei ole meile võimaldatud anda selle suhtes tagasisidet, kuigi oleme selleks selgelt soovi avaldanud. Eelnõu hetkel viimane versioon avaldati alles 1. märtsil 2021 ja see sisaldab võrreldes eelmiste versioonidega mitmeid muudatusi. Seega on hädavajalik võimaldada sideettevõtjatel eelnõud analüüsida ja anda eelnõu lõppversiooni suhtes tagasisidet enne selle kinnitamist Eesti valitsuse poolt," seisab ITLi kirjas.

MKMist öeldi kell 10.45 Fortele, et valitsus on just hetkel arutamas, mida määruse eelnõuga teha. Kell 11.55 laekus aga info, et valitsus jättiski täna määruse vastu võtmata.