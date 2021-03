Soomlased on püsti hädas katalüsaatorivarastega ja lahendust ei paista

Katalüsaatorite vargused pole võõras teema Eestiski, ent Soomes on see muutunud lausa massiliseks: varastel on suur ahvatlus saada kätte katalüsaatorites sisalduvad väärismetallid nagu plaatina, pallaadium ja roodium.

Soome politsei andmetel pannakse vargusi toime kõigis Soome piirkondades ning need on jätkunud ka tänavu, varaste hulgas on nii soomlasi kui ka välismaalasi, kahjuks ka lähivälismaalasi. Näib, et isegi piiride sulgemisest pole abi.