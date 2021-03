Suits elab! Metsapõlengutes tekkiv suits kubiseb pisikutest

Loetletud ohtudele vaatamata on suitsu pikka aega peetud inertseks — oleme eeldanud, et see koosneb pihustatud aineosakestest, mitte elusainest.

See pole aga enam tõsi. 2018. aastal teadusajakirjas Ecosphere ilmunud uurimus andis teada, et suitsuproove võtnud teadlased avastasid suitsukonvektsioonides hulgaliselt mikroobseid eluvorme.

See oli midagi uut — metsapõlengute suitsust polnud kunagi varem vahetult pisikuproove võetud. Nii sündis uus teadusharu — püroaerobioloogia —, mis tegeleb selle uurimisega, kuidas metsapõlengute suits mikroobset elu aerosoolistab ja seda mujale kannab, kus see võib nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele mõju avaldada.

Praegusel ajal, mil kliimamuutus toob paljudes paikades pikemat põuda ja rohkem kuuma ilma, on uus teadusharu tähtsam kui eales varem.

Suitsus sisalduvate pisikute mõjud võivad olla mitmesugused. Näiteks võivad need mõjutada ökosüsteeme, milles nad maha langevad, põhjustades taimedel, loomadel või inimestel haiguseid. Samas on võimalik, et need ei avalda üldse mingit mõju.

Senised uuringud on näidanud, et aerosoolistatud mikroorganismide kogukonnad on uskumatult mitmekesised ja erinevad suurel määral neist mikroobi-kogukondadest, mis asustavad ilma suitsuta õhku. Teadlastele tuli eriti suure ootamatusena, et suurem osa avastatud mikroobidest olid elus.

Mõnevõrra ootuspärasem oli uurijate avastus, et mida intensiivsem on põleng, seda rohkem ja mitmekesisemaid mikroobe sisaldab tulekahjust kerkiv suits.

Kuna tuli on väga kuum, on pikka aega eeldatud, et see tapab kõik mikroorganismid, millega kokku puutub. Lõppeks on tulega põletamine ju üks viis millegi steriliseerimiseks. Kuidas saab mikroobne elu suitsukonvektsioonides ellu jääda? See on hea küsimus, millele uurijad pole seni rahuldavat vastust leidnud.