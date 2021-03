Müüt või tegelikkus: kas talisuplus tähendab meeste jaoks otseteed uroloogi vastuvõtule?

Forte kirjutas nädalavahetusel pika ülevaate sellest, mida teeb talisuplus inimese keha ja vaimuga. Artikkel tõi palju vastukaja ning kommentaaride seast leiame ka sellise kande: „Tuttav uroloog imestab, et miks ei räägita talisupluse mõjust meeste eesnäärmele?! Miskipärast on tal palju patsiente, kes just sellega tegutsevad.

Forte otsustas sellist hirmuäratavat väidet Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogiaosakonna abiga kontrollida ja selgus, et tegemist on vähemalt seni selge väljamõeldisega.

Nimelt ütles LTKH uroloogiaosakonna juhataja dr Indrek Alas , et tema ei ole küll vastuvõtul midagi ebatavalist märganud seoses talisupluse harrastajatega - nii et ta ei saa seda seisukohta hetkel kinnitada.

„Võimalik, et praegu on ka veel liiga vara statistika tegemiseks, sest talisuplus on kogunud populaarsust eriti just käesoleval talvel," märkis ta siiski.