Füüsikud: inimesel on võimalik "ohutult" musta auku siseneda

Mõned teadlased väidavad, et musta auku saab valutult langeda, kui auk on piisavalt massiivne.

USA-s Iowa osariigis tegutseva Grinnelli kolledži füüsika aseprofessorid Leo Rodriguez ja Shanshan Rodriguez usuvad, et on üks viis, kuidas inimene saaks "turvaliselt" musta auku siseneda.

Üks kõige sagedamini esinevaid astrofüüsikalisi kehasid meie universumis on mustad augud. Need objektid paistavad etendavat ka olulist rolli universumi arenguloos Suurest Paugust nüüdisajani. Tõenäoliselt mõjutasid mustad augud isegi elu teket ja inimliigi arengut meie endi galaktikas.

Musti auke on mitut mõõtu ja need võivad olla elektriliselt laetud samamoodi nagu elektronid või prootonid aatomis. Käesoleva artikli seisukohast on olulised kaht tüüpi mustad augud.