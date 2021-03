Eesti ei välista enam Hiina tehnikat oma 5G-võrkudes

Nimelt kinnitab valitsus sidevõrkude turvalisuse määruse , mis võrreldes algse versiooniga on ühes määrava tähtsusega muutunud märgatavalt leebemaks.

Määruse eelnõu esimene versioon ütles imperatiivses vormis, et kõrge riskiga ehk keelu all on riist- ja tarkvara, mille tootja peakontor asub väljaspool Euroopa Liidu, NATO ja OECD riike. Seega: automaatne „hüvasti!" Hiina, India ja kümned teised riigid.