VIDEO | Mida südamehaige peaks vaktsineerimisest teadma

Ida-Tallinna keskhaigla kardioloog-juhtivarst Anu Hedman kinnitab: südamehaiged on koroonaviirusega nakatumise riskigrupis, aga ei ole vaktsineerimisele vastunäidustused.

"Oleme südamearstidena praktiliselt igapäevaselt saanud telefonikõnesid oma patsientidelt erinevate muredega, aga on kolm muret, mida kuuleme kõigilt: Kas peaksin vaktsineerima? Kas võiksin vaktsineerida? Kas peaksin midagi kartma?"

"Mida vanem inimene, seda vähem on tegelikult vaktsineerimise kõrvaltoimeid ja seda rohkem on kasu vaktsineerimisest. Võtke eeskuju kuninganna Elizabethist, kes on 94-aastane ja juba vaktsineeritud," mainib Hedman.