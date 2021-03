Teadlaste selgitus: haruldane miraaž Soome lahel tegi Tallinna tuled Helsingi elanikele selgelt nähtavaks

Forte lugeja Toomas jagas meiega 28. veebruari õhtul Helsingis jäädvustatud fotot (autor Erik Sahlström, tehtud Myllykallio linnutornist), kus Soome lahele oleks justkui uus saar tekkinud –fotokaamera suutis jäädvustada selgelt eristatavad tuled kohas, kus tegelikult oleks pidanud täiskuu valguses sirama tumesinine meri. Kas tõesti tekkis inimestel harukordne võimalus näha silmapiiri taha?

Forte pöördus müstilisena näivale vaatepildile selgituse saamiseks Tallinna tehnikaülikooli merefüüsika professori Urmas Lips ja meteoroloogia professori Aarne Männiku ning Tallinna ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektori Jüri Kameniku poole. Ja kolmel teadlasel oli täiesti usutav selgitus nähtule olemas.

"See on seotud valguskiirte paindumise ja murdumisega atmosfääris. Merel näeb silmapiiri taha, kui vahetult mere kohal on külm õhk ja selle peal soojem," kõlas Urmas Lipsu vastus ja märkis, et atmosfääri läbipaistvus peab olema väga hea, et Helsingist Tallinnat näha.

Veelgi konkreetsem ja põhjalikum oli Jüri Kamenik: „Pildil on miraaž ehk terendus ja selle põhjuseks on rekordiliselt soe õhk külma vee kohal – kevadiselt soe õhk jõudis talvest külma ja kohati jääkattega mere kohale, mistõttu tekkis tugev inversioon."