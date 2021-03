Beebipill oli alguses midagi nii keelatut, et seda turundati hoopis teise otstarbega ravimina

Väikese pruuni klaaspurgikese sildil ilutses niisugune kiri: "Tähelepanu! See vahend hoiab ära munaraku irdumise.“ Purgis olid tabletid – see oli 1957. aasta suvel USAs turule tulnud preparaat nimega Enovid.

Enovid oli just saanud ametivõimude heakskiidu raskekujuliste menstruatsioonihäirete raviks. Ilmnes, et naisi, kes nende all kannatasid, oli ühtäkki kummalisel moel väga palju. Vähem kui kaks aastat pärast Enovidi turuletulekut kasutas seda juba üle poole miljoni ameeriklanna.

Tänapäeval on antibeebipillid vaata et sama tavalised kui vitamiinid, kuid aastakümneid tagasi oli see pelgalt kujutelm, mis oli pesa teinud mitte ühe, vaid nelja inimese pähe. Neliku liikmed olid naisõiguslane, jõukas pärija, katoliiklasest arst ja põlu all olev bioloog.