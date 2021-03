Nelja miljardi aastane kivim aitab lahendada ühe suurema elu tekkega seotud mõistatuse

Nüüd teame, kuidas süsinik ja vesi muutsid Maa elamiskõlblikuks. See avastus võib aidata meil jälile saada ka sellele, kuidas otsida elu mujalt universumist, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Taevas noore Maa viljatu, tühja ja kõleda maastiku kohal lööb üha uuesti helendama. Hiiglaslikud kosmilised kivi­mürakad tungivad üksteise järel planeedi hõredasse atmosfääri ja süttivad. Loendamatu arv taeva­kive mütsatab maapinnale, nii et planeet vapub. Seda ei kuule ega näe siiski keegi.

Sellise pommitamisega oleks võimalik Maalt minema pühkida ilmselt igasugune elu, olgu siis algeline või arenenud, aga oleme ajas, mil mingit elu pole siin veel tekkinud, nii et taevakivid räsivad Maad üsna kahjutult.

Tegelikult on olukord isegi vastupidine: neilsamadel meteoorkehadel on kaasas eluks vajalikke keemilisi ühendeid, mida noorel Maal endal ei leidu ja mis aitavad siinsel sinirohelisel elust pulbitseval paradiisil välja kujuneda.

Varasemad uuringud on viidanud, et Maa pind oli planeedi varases nooruses täiesti kuiv ning vesi jõudis siia alles tükk aega pärast planeedi sündi. Nüüd on Kölni ülikooli geoloogi Mario Fischer-Gödde juhitud teadlaste rühm leidnud sellele lõpuks kinnitust.