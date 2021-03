VIDEO | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – mugav, luksuslik ja nüüd ka pööraselt võimas

Nii Panamera kui ka Cayenne'i mudelirivi kõige võimsamaid mudelid on tänaseks pistikuhübriidid ning mõlemad kiirendavad "nullist sajani" vähem kui nelja sekundiga, kirjutab auto24.ee .

Siin plastikkatete all on peidus neljaliitrine V8-mootor koos elektrimootoriga, mille koguvõimsus on 700 hobujõudu!