Delfi avas matemaatika eksamiks valmistujatele videoõppe keskkonna

Kokku on Delfi Videoõpsi erikeskkonnas 10 videot, millest igaüks räägib erineval matemaatika põhiteemal alates protsentide arvutamisest lõpetades geomeetriaga.

Teemad on valitud nii, et katta ära peamised eksamitel esinevad ülesandetüübid. Videotes näidatakse võimalikke lahenduskäike, selgitatakse arvutuskäikude loogikat ning tuuakse humoorikas võtmes seoseid päris eluga. Samuti juhitakse tähelepanu tüüpvigadele ning antakse soovitusi eksamiks õppimiseks.

Videote teemade valiku juures andis nõu ja kontrollis lahenduskäikude korrektsust Tallinna Prantsuse Lütseumi põhikooli matemaatika õpetaja Anne Küüsmaa.

Materjalid on tegijate sõnul abiks ka teistele põhikooli klassidele ja 10. klassi tasemetöödeks harjutamisel, sest põhiteemad on läbivad kõikides vanuseklassides.

„Häid õppevideoid võiks eesti keeles rohkem olla, sest need toetavad iseseisvat ja õppija juhitud õppimist, eriti reaalainetes. Praeguse distantsõppe ajal on vajadus õppevideote järele ilmne, aga kontaktõppesse naastes võimaldaksid need kasutusele võtta uuenduslikke, õppijakesksemaid meetodeid," selgitas Videoõpsi eestvedaja ja videote autor Kristo Siig. „Olen seni teinud õppevideoid peamiselt ajaloo teemadel. Nii õpetajad kui õpilased on need hästi vastu võtnud, sest need on kaasahaaravad, rohkete visuaalsete selgitustega ning loovad seoseid õpitava ja päris elu vahele. Praegu on aga paljudele suur murekoht matemaatika eksam, mistõttu suunasime oma teraviku sinna."

Vaheldumisi distants- ja kontaktõppel olevate õpilaste jaoks on olnud see kooliaasta eriti keeruline. Nad peavad koroonapandeemia tingimustes valmistuma kevadisteks eksamiteks, mis on selgelt pannud suurema pinge alla nii õpilased kui õpetajad.