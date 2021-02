Üks päev antiikses Ateenas...

Päike polnud veel koitnud, kui poeet Melanthios tõusis mõmisedes oma voodist. Nii nagu suurem osa Ateena kodanikke, virgus ta alati vara, et päevavalgust täielikult ära kasutada.

Täna tõusis lugupeetud tragöödiakirjanik aga eriti aegsasti, kuna teda ootas asjatoimetus, mis pidi igal juhul saladusse jääma. Poeet haudus nimelt kättemaksu ning just täna pidi see teoks saama.

Tüdruku oli ta mõne kuu eest odavalt ostnud ja rõõmustanud soodsa pakkumise üle, kuid peagi avastas poeet odava hinna põhjuse. Müüja oli vandunud, et plika oli orjaks võetud Melose (Milos) saarel, kuhu ateenlased olid paari aasta eest karistusretke sooritanud.

Kui Melanthios koju jõudis, ostu lähemalt uuris ja tüdrukuga ka rääkida proovis, tõi see kuuldavale nii võimatu murdekeele, et arvatavasti pärines too hoopis kuskilt kolkast Kreeka maismaa edelaosas. Sageli ei saanud Melanthios orjatari jutuvadast mõhkugi aru.