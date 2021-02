Värske magistritöö: uussisserändajad kogevad Eestis jätkuvalt diskrimineerimist ja negatiivset suhtumist

Magistritööst selgub aga, et välismaalt tulnuil on kõige keerulisemaks osutunud siinse suhtlusvõrgustiku loomine - eriti sellise, kuhu kuuluvad ka eestlased.

Magistritöö tarvis intervjuu andnud uussisserändajad tõid negatiivsena esile, et väga vähe on võimalusi õppida eesti keelt. Seetõttu on neil tööturul kehvemad võimalused. Samuti selgus, et Eestisse tulevate sisserändajate jaoks on kõige raskem hakkama saada eestlaste negatiivsete hoiakutega.