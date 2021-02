Hyundai loodud uus tagatuli täidab rohkem kui üht ülesannet

Põhjuseks on turvanõuded, mis näevad ette, et pidurituli peab tagatulest märgatavalt eredamalt põlema, kirjutab Accelerista.com .

Uus tuli, mille nimeks on HLED, eritab valgust viiest kohast ning on eriti nähtav just taga ja külgedel liiklejatele. Painutatavus aga lisab mitmekülgsust, võimaldades luua erinevaid tuledisaine.