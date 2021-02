ARVUTA | Kui ruttu oleks võimalik kogu Eesti elanikkond koroona vastu vaktsineerida?

McBride selgitab kalkulaatori loomise ideed nii, et kuna vaktsineerimise teemal käib avalik debatt, peaks see olema hea abivahend erinevate simulatsioonide läbi arvutamiseks.

"Ma ei taha kommenteerida, kui ruttu kogu Eesti elanikkonda üldse COVID-19 vastu vaktsineerida saaks, sest pole sellel alal asjatundja. Võin aga öelda, et arve vaadates on kiire vaktsineerimine võimalik - kindlasti mitte ebatõenäoline või utoopiline.

Takistused on logistilised ja poliitilised ning kui need on ületatud ja vaktsiin on saadaval, siis võib kalkulaator näidata, kui ruttu üleriigiline vaktsineerimine eri stsenaariumite puhul teoks saaks," kommenteerib ta Fortele.