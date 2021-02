Škoda Octavia 2021 – nagu noor pruut väikelinnast

Andres armastab autosid ja teadust, on rooli peos hoidnud (ja lahti pole lasknud!) kuueaastasest saadik ning tema juhiloal on olemas kõikvõimalikud tähtsad tähekombinatsioonid. Eelmise aasta oktoobris peresse lisandunud Octavia on toonud nii mõnegi mõtte, mida jagada.

Andrese Octavia saamislugu

Olen aastate jooksul sõitnud erinevate isenditega alates Honda Civicust kuni BMW 750 ja Nissan Leafini välja. Viimased 5 aastat oli peres üheks autoks viienda seeria BMW aastast 2001. Kordagi ei olnud sellist tunnet, et Škoda esindusest talle väärilist järglast üldse kunagi leida võiks.

Aga ometi käisin möödunud sügisel rohkem nagu nalja pärast 2021 mudeliaasta Octaviaga proovisõidus… ja ostsin esimese (müügisalongis oleva) isendi ära – esivedu, 110 kW diisel. MIKS?!

Proovisõidul oli auto vaikne, ergas, kerge ja täpse rooliga ning kõik autole omased funktsioonid olid saanud osaks baasvarustusest. Tagapink on selline, kuhu saab kolm last turvatoolides ära toppida (võrdluseks – Golfis ei ulata turvavöö Cybexi toolile peale ja tagumisi uksi sulgeda ei saa). Kütusekulu väga hea, hind ka sobiv. Kõik ilus, paberid liisingusse ja oma vana E39 müüki!

Pea baasvarustuses isend koos haakekonksuga anti kätte 1. oktoobril ja alustasin sõitu tempos pea 1000 km nädalas. Peagi selgus, mida mulle esinduses ei räägitud.

Puuduseid siiski jagub

Ei räägitud seda, et odavaim iste ei võimalda istmepõhja kallet muuta; ei räägitud, et poolik “võtmevaba” versioon (käivitada saab, uksi menetleda mitte) tekitab halle karvu; seda, et veljepoltide dekoratiivkatted kaovad iseenesest ning porised püksid on osake igapäevaelust, kui oled harjunud sisenedes-väljudes jalgu vastu lävepakku toetama.

Tarkvaravõimalusi reklaamitakse ja palutakse tõmmata rakendus, mis paraku on nagu sissehelistamisega internetiühendus metsatalus – õige kuufaasiga pärast pikka ootamist näed… et sul on auto. Auto erinevad ekraanid jooksevad kokku nagu Windows 95, iga päev juhtub midagi.