Eesti teedele lisandub kohe 114 uut elektriautot – kõige rohkem Škodasid

Eestis on kasutusel hetkel üle 1400 elektrisõiduki, millest KIKi toetuse abiga on soetatud või soetamisel 308 sõidukit. Toetusega saadud autodega tuleb nelja aasta jooksul Eestis läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit. Selle kohustuse võtab toetuse saaja juba taotlust kirjutades.

Nii eraisikute kui ettevõtete poolt toetuse abil soetatavate automarkide loetelu on järgmine:

Škoda Enyaq (30) Nissan Leaf (18) Tesla Model 3 (17) Renault ZOE (12) Hyndai Kona (10) Renault Kangoo (10) Volkswagen ID3 (7) Peugeot erinevad mudelid (4) Mazda MX-30 (2) Volkswagen ID4 (2) Honda E advance (1) Kia e-Niro (1)

GPS-seadet soovivad autole paigaldada 22 toetuse saajat, esimeses voorus oli neid 8. Nemad ei pea iga aasta läbisõiduandmeid esitama ega satu valimisse, kes peavad kahepäevase etteteatamise järel oma autot KIKile kontrolliks näitama tulema.

KIKi projektikoordinaator Aive Haavel ütles, et kui aasta tagasi toimunud esimeses taotlusvoorus oli umbes 2/3 toetuse saajatest ettevõtted, siis seekord olid taotluste esitamisel kiiremad just eraisikud. „Maksimumi ehk kümmet elektrisõidukit soovib osta neli ettevõtet," ütles ning lisas, et viie auto toetus on juba ka tänaseks välja makstud.

Kümme elektriautot soovib osta logistikaettevõte AS Eesti Post, lühirenditeenust pakkuv Electric Beast OÜ, täisteenusrenti pakkuv Mobire Eesti AS ning suurt osa Tallinnast kaugküttesoojusega varustav AS Utilitas Tallinn.

Kaheksa ettevõtet said toetust kahe, üks seitsme ja üks ettevõte viie elektriauto ostuks.

Enne teise vooru sulgemist vastu võetud taotlustest jäi rahastamata 42. Nendele on KIK saatnud ettepaneku jätta taotlus ootele juhuks, kui peaks vabanema esimesest ja teisest voorust raha nende arvelt, kes siiski toetust välja ei võta. Raha vabanedes vaatab KIK järgemööda läbi ka nimekirjas olevad taotlused.