Kaitseliidu aseesimees Peeter Lorents: "Kui vastu hakkad, siis ei rünnata sind nii kergesti!"

Nii see loomulikult kujunes, et Toompeal tegutsevad ja töötavad inimesed ühinesid Toompea malevkonda. Tollane Riigikogu esimees Ülo Nugis armastas võimsaid ettevõtmisi.

Oli vajalik, et need positsioonid oleksid esindatud Kaitseliidu arvamusliidrite seas ja saaksid Kaitseliidu asjades kaasa aidata. Võib-olla arvati ka, et olen erapooletu, ei aja riigikaitse valdkonnas erakonna või valimisliitude poliitikat, vaid ikka riigikaitse asja.

Ma olin sel ajal Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees, hiljem esimees. Seega, vaevalt et alguses oleks eriti huvi tuntud Peeter Lorentsi vastu, oluline oli ikka see, et olin riigikaitsekomisjonis ja vahepeal ka Koonderakonna esimees.

Pean tunnistama, et sel perioodil ei olnud mul Kaitseliiduga mingit sidet, välja arvatud mõned põgusad kokkupuuted Eesti Kongressi ajal, mille esimesse koosseisu ma kuulusin. Ainult kuulsin, et Kaitseliitu taastatakse, kuid ma ei puutunud nende inimestega eriti kokku.

Ma mäletan, et me Ennuga päris hästi haistsime, kust kandist tuuled puhuvad. Ja kui tarvis, tegime koos, mida Eesti tegeliku kaitstuse heaks teha andis.

Aga tema ei kartnud. Kaitseliidu asjades oli ta kui raudnael. Juhtus ka riigikaitsekomisjonis, et püüti ajada mingeid muid asju idakaarest puhuvate tuulte järgi, ise samas kirts-kärts sinimustvalget särki rebides. Kui vaatama hakkasid, mis on otsuse oodatav kasusaamine ja kasu ...

Enn oli ja on läbinisti isamaaline mees, aus mees, kes pealegi ei olnud argpüks, mis on ka väga tähtis. Eriti oli tunda seda jäägrikriisi ajal, mil päris paljud Riigikogu liikmed minu arust poliitiliselt püksi lasksid, kui nii väljenduda.

Loomulikult, sellest olenes, kas Kaitseliit jääb või kaob. Riigikaitsekomisjonis oli peaaegu kõigil meil selge, et Eesti tee on ajateenistusel põhinev reservarmee ja vabatahtlik Kaitseliit. Sel ajal kujuneski välja vanematekogu tuumik.

Need õppurid olid kõik relvakandmiseks ettevalmistatud ja karastatud jõud, sadu motiveeritud noori inimesi. Ja kus käis kogu aeg üks kaagutamine, et miks nad peavad siin linnas olema, miks sellised sõjaväestatud jne. Aga miks meil ei võiks olla Lasnamäe külje all mõnisada relvastatud noort inimest, kes vajadusel tulevad välja ja suudavad toimida relvastatud üksusena?

Tema, muide väga intelligentne kindral, ütles, et „arenevates maades sättisime end vägagi soliidselt sisse, isegi ministrite tasandil“. Ja siis ma mõtlesin, et miks nad oleks pidanud Eestis erandi tegema. Sellega tuli lihtsalt arvestada, et siin on tüübid, kes mängivad teistel kaalutlustel ja teiste reeglite järgi.

Võimekus ja eksponeeritud kaitsetahe, et meie tahame ennast kaitsta ja teeme selle nimel kõik, mis meie võimuses – vaat seda vaimsust me vajasime. Lillelastele võis käega lüüa, nad ei mõistnud ja tolku neist ka polnud, aga kes rafineeritult vastu toimisid, nendega oli raske.

2007. aasta aprillisündmused, pronksimäss vaigistas needki vastalised.

Absoluutselt. 2007. aastal ilmnes vastaspoole selge respekt Kaitseliidu vastu. See näitab ühiskonna mõistlikkust, arenguvõimet ja tugevust.

Vaatame ka tulevikku. Kas Kaitseliit on muutunud ja pidevas muutumises oleva maailmaga kohanenud?

Siin pole küsimus selles, kas Kaitseliit on ühiskonnaga kohanenud, vaid kas ühiskond on ümbritseva maailmaga kohanenud. Kas ühiskond saab adekvaatselt aru, missugused on uued ohud ja missugused võimalikud vastutegevused, et need ohud ei realiseeruks.

Kõige parem sõda on ju see, mis ära jääb. Niipea, kui miski kriis ilmneb, siis nähakse kohe, et küll on hea, et Kaitseliit on meil olemas. Kui on jälle vaja organiseeritud jõudu, mis hoiaks asjad ohjas, kust sa seda mujalt ikka võtad. Varakevadest saadik oleme tsiviilkriisis, aga kes tuli vabatahtlikkuse korras appi – ikka Kaitseliit ja Naiskodukaitse.

Mulle meeldib joon, mida ajab praegune Kaitseliidu ülem, hajutamaks Kaitseliitu piirkonniti nii palju kui võimalik. Et kogu territoorium oleks Kaitseliidu võimekusega maksimaalselt kaetud. Ja nõue, et igal kaitseliitlasel peab olema ülesanne lähtuvalt tema võimetest, teadmistest, vanusest. Ole ettevalmistatud, see on oluline!

Meenutan ikka üht 1990. aastate külaskäiku Šveitsi, kus nägime, et meestel on igapäevaselt lahinguvarustus kodus ning viimse niidijupini tipp-topp komplekteeritud ja korras. Ja seda tõesti kontrolliti. Pisteliselt ja ette teatamata. Sest kui tuleb ootamatu käsk, pead voodi alt kiiresti kõik vajaliku, sealhulgas automaadi ja salved, kaasa rabama ning minema.