Tõenäoline: elu Maal pärineb Marsilt

Mõned teadlased usuvad, et see võiski nii olla, kuna taoline stsenaarium tundub kahe planeedi võrdluses intuitiivselt loogiline.

Võtame kõigepealt vaatluse alla faktid. Esiteks ei tea mitte keegi, kus ja kuidas täpselt elu alguse on saanud. Me võime vaid oma praeguste teadmiste, sh varasemate eluvormide kivististe ja süsinikuladestuse valguses konstrueerida selle kohta ajas tagasi ulatuvaid hüpoteese.

Teada on, et Marsil ja Maal on palju ainulaadseid ühiseid omadusi, mis ülejäänud Päikesesüsteemi planeetidel puuduvad. Mingis mõttes kujutab Marss endast väiksemat ja iidsemat Maad, mis on oma loodusvarad ja elektromagnetilise tuuma kiiremini „läbi põletanud“. Ka see tundub loogiline — väiksem jäätükk sulab kiiremini ja väiksem portsjon tulist toitu jahtub kiiremini.

Elu algupära väljaselgitamise üks viise on genoomika uurimine. „Elu ehituskivide“ nagu RNA ja DNA ilmumist Maale on võimalik seostada Marsilt pärinevate meteoriitide teadaoleva langemisega Maale (rahvusvahelise meteoriidikollektsionääride assotsiatsiooni osutusel on neid seni leitud 159).

Teadlased usuvad, et elu tekkis Maal vaid 200 miljonit aastat pärast vedelas olekus vee ilmumist meie planeedile — ja Marsil esines pinnavett tõenäoliselt enne kui Maal.

„Kui elu üldse kusagil tekkida sai, võis see kõigepealt tekkida Marsil. Me ei tea, millised on täpsed nõudmised elu tekkele — kas see eeldas midagi eriti erilist nagu kuu olemasolu või muid tegureid, mis on ainuomased Maale —, kuid puhtalt selle põhjal, kus vedel vesi esimesena kättesaadavaks muutus, võib eeldada, et elu tekkis esmalt Marsil,“ märkis Arizona ülikooli planetoloogiaprofessor Erik Asphaug.

Suurem tõenäosus, et elu jõudis Marsile kusagilt mujalt varem kui Maale, tuleneb proosalistest põhjustest. Maa on Päikesele lähemal ja iga meie poole suunduv objekt peab vältima Päikese tugevat gravitatsioonijõudu.