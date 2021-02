Anname intervjuus ka lihtsad selgitused küsimusele, miks on just AstraZeneca vaktsiini saanute seas rohkem kõrvalnähtude üle kurtjaid.

Kas ma olen õigesti aru saanud, et Eestis on praegu saadaval üldjoontes kahte liiki vaktsiine: mRNA ja vektorvaktsiine?

Jah, Eestis on praegu olemas kolm vaktsiini, millest kaks on mRNA-vaktsiinid ja üks - ehk AstraZeneca - on vektorvaktsiin. Väga palju on räägitud Sputnik V vaktsiinist ja see on ka täpselt samamoodi vektorvaktsiin.

Mida sisaldab endas mRNA-vaktsiin, mida toodavad näiteks Pfizer ja Moderna?

mRNA vaktsiin sisaldab endas väikest informatsioonijuppi viirusest ja selle nimi ongi mRNA.