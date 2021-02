Proovisõit: uhiuus Hyundai i20 – jagub nii potentsiaali kui ka arenguruumi

Kui eelmise põlvkonna mudelit reklaamis Hyundai autona, mida ostavad inimesed, kes järgivad mõistuse häält, siis praegu on mängitud rohkem emotsioonidele.

Mõõtmed on pisut kasvanud ning auto on konstrueeritud täiesti uuele platvormile. Lisandunud on laiust, veninud on teljevahe, kõrgus on aga jäänud samaks. See tähendab loomulikult rohkem turundajate lemmiksõnu, “dünaamilisust” ja “sportlikkust”.

Kujustuses anti disaineritele üsna vabad käed eesmärgiga mõjuda sportlikumalt, ent siiski on tegu äratuntavalt Hyundaiga. Auto välisilme on muutunud eestpoolt tunduvalt kurjemaks – sama stiili järgib ka konkurent Peugeot.

Tagatuled on saanud üsna lendleva kujustuse, korrates C-piilari noolekujulist motiivi, kuid ei mõju ülepakutuna. Samas pikk servast servani ulatuv tulederiba tundub olevat osa kohustuslikust programmist, ehkki tagaosa näeks ilma kenam välja. Jällegi – see ei häiri!

Nupud on alles!

Sisemus tekitab vastuolulisi tundeid. Negatiivselt üllatab palju kõva plasti, pehmeid osi leiab üksnes kohtades, kuhu konstruktorite arvates peaks toetuma juhi või kaasreisija küünarnukk ning sedagi vaid tippversioonil.

Positiivset on rohkem. Lisandunud millimeetrid on läinud tagaistujate heaks ning ruumikuse osas konkureerib uus i20 klassiliidrite SEAT Ibiza ja Volkswagen Pologa, jättes populaarsed Peugeot 208 ja Renault Clio kaugele maha.

Kui keskmine eesti mees end esiistmel paika seab, siis mahub tema taha kenasti teine sama pikk – isegi uus Golf esineb ses osas kehvemini. Istmed on üllatavalt mugavad, pakkudes optimaalset külgtuge ning ei väsitanud hetkekski, ehkki nimmetoe reguleerimise võimalus puudub.

Hyundai on alati olnud juhile ergonoomilise töökeskkonna loomisel maailma parimate hulgas ning uus i20 ei ole ses osas erand. Kõik olulised funktsioonid on jätkuvalt füüsiliste kergesti leitavate nuppude all ja see on väga-väga hea! 10,25-tolline keskekraan toimetab kiirelt ja sujuvalt, sisaldades peamiselt infot, mida õnneks on vaja vaid kord auto eluea jooksul või veelgi harvem.