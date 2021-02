10 000 aastat arvutusi 200 sekundiga: kuidas Google'i kvantarvuti seljatas tavaarvutid

Nii on pandud alus esimesele täisfunktsionaalsele kvantarvutile, millega saaks välja töötada tõhusamaid ravimeid, luua nutikamat tehisintellekti ning lahendada universumi keerukaid ja saladuslikke mõistatusi, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Aastal 2012 pakkus teoreetiline füüsik John Preskill termini, mida ta ise nimetas kvant­ülimuslikkuseks või kvant­ülemvõimuks (ingl quantum supremacy). Nimetusest vast olulisem on asja sisu: Preskill defineeris seda kui hetke, mil kvantarvuti suudab teha asju, milleks pole klassikaline arvuti võimeline.

See lahendas kõigest 200 sekundiga ülesande, mille matemaatikud olid koostanud nii pööra­selt keerukana, et maailma võimsaimal klassikalisel IBMi superarvutil Summit võtnuks lahendusele jõudmine 10 000 aastat. Nii on Sycamore 158 miljonit korda kiirem kui maailma kiireim superarvuti.