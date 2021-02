VIDEO | NASA avaldas kaadrid, kus näha, kuidas kulguril õnnestus Marsil maanduda

BBC vahendab, et kulguri külge oli kinnitatud seitse spetsiaalset kaamerat, et maandumine mitme nurga alt salvestada.

Tegemist on NASA üheksanda maandumisega Marsil ja agentuuri viienda kulguriga. Maandumiseks tuli läbi elada kurikuulsad "seitse minutit õudust".

Raadiosignaali jõudmine Maalt Marsile võtab aega 11 minutit, mis tähendab, et seitse minutit, mis maandumine aega võtab, möödus ilma igasuguse sekkumiseta NASA meeskonna poolt Maal.

Kosmoselaev jõudis Marsi atmosfääri ülakihti kiirusega 19 000 kilomeetrit tunnis ja kiirus tuli seitsme minutiga pidurdada 2,7 kilomeetrini tunnis, et pehmelt planeedi pinnale maanduda.

Maandumispaigaks oli 45 kilomeetri laiune järvepõhi ja jõedelta, mis on NASA senine keerulisim maandumispaik Marsil.

Videos on vahepeal kuulda ka kaasaelamist NASA staabis. Kulminatsiooniks on muidugi hetk, mil saadakse teada, et maandumine oli edukas.