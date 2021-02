Terviseamet väidab: Eestis on linnugripi inimesele levimine tõenäosus väga väike

linnugripp Foto: PHILIPPE LOPEZ, AFP

Terviseamet teavitas täna pärastlõunal avalikkust selle kohta, et kuigi Venemaal tuvastati hiljuti inimestel linnugripp, viitavad epidemioloogilised ja viroloogilised tõendid, et see viirus ei ole omandanud inimeselt inimesele püsiva leviku võimet.