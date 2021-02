Garaažist välja: Toyota C-HR GR Sport – oli hea meel tutvuda

Alustuseks tehnilistest numbritest - Mustakivi Elkes on proovimasinaks valitud 2,0-liitrise ja 184-hobujõulise ajamiga masin, maksimaalne pöördemoment 202/4400-5200. Kombineeritud keskmine kütusekulu on alates 4,9 l / 100 km. Kiirendusnäitaja nullist sajani 2-liitirse mootori puhul jääb 8,2 sekundi sisse. Tippkiirus on 180 km/h.

Ehk siis: mootori osas pole tavalisel C-HR'il jaGR Spordil mingisugust vahet. Täpselt sama kehtib ka sõiduki stabiilsuskontrolli (VSC) ja vedrustuse kohta, mida ma avalauses tublisti kiitsin ja mis oma tööd tõesti hästi teevad selle nimel, et mul kurvides põsk vastu klaasi poleks ja et kõik ebatasasused mu jaoks elimineeritud saaksid. Ees on masinal MacPhersoni ja taga topeltõõtshark-vedrustus.

See masin posib tõesti kindlalt juhi kontrolli all ka lumesopalibedatel Tallinna ringteedel või väikestel jäistel äärelinna sõiduradadel.

Küll aga on erinevus näiteks selles, et sportversioonil on põhivarustusena ees LED-ribatuled ja bi-LED esituled ning tagumised liittuled (LED), lombituled küljepeeglitel, elektriliselt reguleeritav juhiiste. Uuenduse on saanud ka valuveljed ning kerevärvid on nüüd kahes toonis.

GR SPORTI esiosa ilmestavad musta värvi logotaust ja tulekorpused, Piano Blacki viimistlusega kaitseraua keskosa ja udutulede ümbrised, tumeda kroomkattega iluvõre ning jõulisema kujundusega esispoiler.

Külgedel täiendavad samasuguse Piano Blacki viimistlusega liistud GR SPORTI eridisainiga 19‑tolliseid valuvelgi. Tagaosast leiab musta värvi logotausta, taas Piano Blacki viimistlusega reflektoriümbrised, spetsiaalselt GR SPORTI jaoks loodud tagumise kaitseraualiistu ja GR SPORTI logo.

C-HR GR SPORT on saadaval üheksas kahetoonilises variandis, sealhulgas Dynamic Grey kerevärvi ja musta katuse kombinatsioonina.

GR SPORTI sisemusest leiab uue Cool Silveri viimistluse ja Alcantarast detailidega nahast ning GRist inspireeritud puna-hallide õmblustega istmepolstri.