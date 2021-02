Soolatud maantee meelitab ligi metskitsi ja põtru

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Peep Männil ütleb, et kuigi talvisel perioodil liigub ringi vähem loomi, siis loomade aktiivsust mõjutavad mitmed teised tegurid kui soojemal ajal.

Teine oluline tegur on ilm. "Üldiselt liiguvad loomad enam vaiksema ilmaga ning kõva tuule, tormi või lumesajuga on nad pigem paiksed.

Samas on kehva ilmaga autojuhi nägemisulatus märksa halvem. Eriti tähelepanelik tuleb olla päikeseloojangu ja päikesetõusu ajal ning paar tundi enne ja pärast seda, kui loomad on põhiliselt liikumas," selgitab Männil.

Keskkonnaeetik Mattias Turovski toob välja, et sool on metsloomale oluline toitaine, mis võib muuta maantee metslooma jaoks atraktiivseks. Talvine lumevaip muudab aga loomad tavapärasest veel julgemaks, et soolast maanteed uudistada.