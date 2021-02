TransferWise muutis nime – uus kaubamärk on Wise

Erainvestorite hinnangul 5 miljardit dollarit väärt olev ettevõte on kümne tegevusaasta jooksul oma tegevust märgatavalt laienenud ja ei ole enam pelgalt üle öökeani soodsaid rahaülekandeid tegev startup - nüüd nimetab ta ennast piiriüleseks maksevõrgustikuks.

"Aastal 2011 inimeste rahaülekandeteenusena käivitatud ettevõte on laienenud, et rajada piiriülene maksevõrgustik aitamaks muuta rahvusvahelist pangandust oma 10 miljonile kliendile odavamaks, kiiremaks ja meeldivamaks," selgitas ettevõte on nimevahetuse teates.