Garaažist välja: uus ja uhke Peugeot 3008 pistikhübriid on kohal

Punase NAPPA nahaga viimistletud istmed ja käepidemed, halli tamme tooni puitviimistlus, metallielemente siin ja seal, sinine dekoratiivvalgustus uste taskutes ja mujal, "Black diamond" nime kandev panoraam-klaaskatus koos elektrilise rulooga, elektriliselt reguleeritav asendimäluga juhiiste ja massaažifunktsioonidega kõravaliste, juhtmevaba laadimise alus mobiilile jne jne - sellesse masinasse on juba visuaali põhjal hea tunne istuda ja kui juba sees oled, siis on seal tõesti mõnus olla.

No ja kui raadio sisse lülitada, siis pole paha teada, et helisid tekitab FOCAL Premium HiFi helisüsteem, mis koosneb kaheksast kõlarist, keskkõlarist ja bassikõlarist ning 12 kanaliga digitaalsest võimendist.

Aga tuleme korraks välimuse juurde tagasi: see on võrreldes põhimudeliga saanud tõesti üsna mitu edasiarendust, mida võiks võtta kokku sõnaga „vinge" või miks mitte ka sõnaga „müstiline".

Muljetavaldavaimaid on seejuures vast esiotsa arengud. Iluvõre raamid on kadunud ja see moodustab koos LED-tulede uudse paigutusega julge ning futuristliku terviku. Masina tagumine pool on jäänud sisuliselt samaks. Igal juhul uhke ja ülikaasaegne disain - masin, mis tõmbab liikluses kindlasti tähelepanu.



Autos rooli taha istudes on esimene tunnetus see, et kõik sõitmiseks vajalik on intuitiivselt hästi paika pandud. Mootori käivitamise nuppki on kohe käigukangi juures, seega pole vaja rooli tagusest hämarusest midagi taga otsida. Samas kõrval kohe ka sõidurežiimi valiku klahv, et lähtudes teeoludest langetada otsus, kas parim on kasutada hübriid-, elektri-, sport- või 4WD-režiimi.

Proovisin kõik neli järgi, mõnusaks kiirendamiseks ja kitsastel lumistel metsateedel on sportrežiim kahtlematult parim valik - vahetult reageeriv rool, jäigem vedrustus, kõrgemad pöörded. Pikemaks tavaoludes kulgemiseks muidugi hübriid kõige rahulikum ja mugavam valik.