Kas see on tavaline, et mitme ravimi kasutamine toob terviseprobleeme?

Mida sagedamini esineb inimestel kroonilisi haigusi, seda enam kasutavad nad ravimeid. Hulgiravimikasutajate suurim probleem on koos- ja kõrvaltoimed, mis võivad vähendada ravimite tõhusust ja olla ohtlikud, kirjutab ERR Novaator .

Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor Daisy Volmer rääkis täienduskonverentsil "Kliinik 2021", et ehkki ravimid on nii ägedate kui ka krooniliste haiguste korral vägagi tõhusad vahendid, kätkeb nende kasutamine probleeme.

"Eakate ja krooniliste haigete hulgas on probleem mitme ravimi samaaegne ebakohane kasutamine ja madal ravijärgimus," rääkis Volmer. Ta on seisukohal, et tervishoiutöötajate ebapiisav koostöö ei aita kaasa kvaliteetse ravitulemuse saavutamisele.