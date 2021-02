Mobiiliettevõtted said kohustuse võrke üleval hoida – miljonid võetakse klientide rahakotist

Autonoomne elektritoide on neile võimalik tagada kas elektrigeneraatori või akude baasil. Kuue tunni autonoomse elektritoite tagamiseks on vajalik varustada tugijaam 16 akuga ning nende hinnanguline eluiga on 4-5 aastat ja ühe aku hind kuni 200 eurot tükk. Generaatori arvestuslik hind on koos paigaldusega 12 000 € ning eluiga vähemalt 10 aastat.

MKMi hinnangul on sideettevõtjatel Eestis 4500 tugijaama. Kui mobiiltelefoniteenus tuleb tagada vaid õues, siis on seda võimalik teha 1000-1200 tugijaamaga ning 650-800 asuvad neist väljaspool linnu.

MKM on välja arvutanud, et väljaspool linnu asuvate tugijaamade akud ja generaatorid lähevad telekomiettevõtetele iga 10 aasta tagant maksma 8,72 miljonit eurot juhul, kui tagatud peab olema 6-tunnine toimimine elektrikatkestuse korral. Kui nõue kehtiks kõigile Eesti 4500 tugijaamale, siis oleks see summa 50 miljonit 10 aasta peale.

Igal juhul on selge, et need investeeringud tuleb kinni maksta telekomiettevõtete klientidel.

Määrusega kehtestatakse telekomidele ka tähtajad rikete kõrvaldamiseks, kui need pole tingitud elektrikatkestusest.

Tähtajaks on kaheksa tundi, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud üle 200 000 lõppkasutaja. 16 tunni jooksul tuleb rike kõrvaldada, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 30 001 kuni 200 000 lõppkasutajat, ning 24 tunni jooksul, kui rikkest tingitud sideteenuse katkestusest on mõjutatud 1000 kuni 30 000 lõppkasutajat