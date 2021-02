Pensionile? Ei iial! Arvutimänguklassika "Diablo II" naaseb uuel kujul

Blizzard üllitab tänavu märulrollika "Diablo II" värskendatud variandi, mis ilmub Windowsi, PlayStation 4 ja 5, Xbox One'i ja Series X/S-i ning Switchi väljalasetena. Kaasas on aasta hiljem valminud lisapakk "Lord of Destruction".

Sisu üldjoontes ei muutu, aga "Resurrected"-väljalaskel on moodsam ja teravam visuaalne pool (kuni 4K ja 144 Hz ekraanidele), Dolby Surround 7.1 heli, algupäraste põhjal uuesti renderdatud vaheklipid ning põhitrumbina võimalus sama seiklust eri seadmetel jätkata (cross-progression).

"Resurrected" valmib Blizzardi tiimi ja ameeriklaste firma Vicarious Visionsi koostöös, mille Activision Blizzard just hiljuti enda omaks tegi.

Vicarious Visions on tuntud peamiselt taskukonsoolimängude vorpijana, näiteks Game Boyde "Tony Hawk'sid", aga ka suuremate projektide lisatiimina (mh "Guitar Hero" eri väljalasked). Mullu tõi firma arvutile, PS4-le ja Xbox One'ile veel kaks rulatamisklassikat ühes komplektis ehk "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2".

"Diablo II" on 2000. a juunis ilmunud kuldne märulrollika-klassika, mida fännid naudivad isegi tänaseni, eriti veebivariandis. "Resurrected" sisaldab, nagu mainitud, ka lisapakki, hind 40 eurot. Kes tahab ka "Diablo III" ja mõnda lisaboonust, saab osta 60eurose variandi.

Põnevusega oodatud "Diablo IV" kohta on Blizzardi esindajad öelnud, et vaevalt see tänavu valmis saab. Aga veel mõni aeg tagasi ei julgenud nad ka "Diablo II" uusvarianti välja lubada, kuna osa algkoodist oli kaduma läinud...