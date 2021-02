Qvalitas sai ainsaks koroonavaktsineerijaks ilma igasuguse konkursita, leping kokkulepitult 299 999 eurot

Sotsiaalministeeriumi palju kritiseeritud vaktsineerimiskava ise näeb ette, et koroona vastu vaktsineerimine toimub haiglates ja perearstikeskustes, kuna neil on vahetu ligipääs patsientide andmetele, sh terviseandmetele. Nii see ka kuni möödunud nädala lõpuni toimus, „ei" on öeldud ka apteekidele, kus on varasemalt rahvast vaktsineeritud näiteks gripi ja puugihaiguste vastu.

Kavale vaatamata läks Haigekassalt möödunud kolmapäeval, 10. veebruaril välja kiri Qvalitasele. Selle kirja sisuks oli ettepanek vaktsineerijate seltskonnaga liituda, ametlikult oli tegemist hankekutsega, ent ükski teine Eesti ettevõte ega asutus sellist kutset ei saanud. Seega kutse ühele.

Kõigest kolm tööpäeva hiljem ehk sel esmaspäeval, 15. veebruaril oli Haigekassal ja Qvalitasel juba raamleping sõlmitud. Sellel on määratud ka maksimaalne maksumus 299 999 eurot.

Miks just selline euro täpsusega välja rihitud summa? Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv selgitas Fortele, et just selline hankelepingu maksumus jääb alla tervishoiuteenuste hankimiseks ette nähtud riigihanke piirmäära. Seega on tegu selge märgiga hankija ja pakkuja kokkuleppest hankest pääsemiseks.

Aga miks just Qvalitas? Maigi Parv ütles, et selleni viis eeltöö.