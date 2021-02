KUULA | "Istmesoojendus": jälle see "kiirus tapab" narratiiv - kas tõesti õigustatud?

Jutuks on Ühendkuningriigis läbi viidud uuring, mis vaatles lubatud piirkiiruse ületamise sotsiaalset vastuvõetavust võrreldes eelmiste aastatega. Mida järeldasid uuringust kohalikud ametnikud? Kas aga tõesti on kiirus kõige kurja juur või näitab pidev "+10" sõitmine seda, et juhid ei pea piiranguid õigustatuks? Äkki peitub mure siis piirangus, mitte juhis?