Eesti koroonahaiged on segaduses: HOIA rakendus lakkab töötamast

Forte asus nende signaalide pinnalt asja uurima ja selgus, et nii ongi: rakendus lõpetab pärast seda, kui kasutaja on Digiloo abiga tuvastanud enda nakatumise, lähikontaktsete monitoorimise. Koroonahaige äpi avavaatesse ilmub ka teade „Äpp ei tööta" ning märge, et lähikontaktsete salvestamine on lõpetatud.