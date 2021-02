Peugeot hakkab tootma e-Rifterit, sõiduulatus kuni 280 km

Tavaline käigukast on asendatud e-Toggle käiguvahetuslülitiga. Klahv„B" aktiveerib nagu ikka intensiivsema pidurdusrežiimi, mis lülitub sisse, kui gaasipedaal on vabastatud ja tänu millele on võimalik pikendada sõiduulatust.

Sõidurežiime on kolm. ECO-sõidurežiim on mõeldud eelkõige säästlikuks sõiduks ja millega on võimalik läbida maksimaalne sõiduulatus, Normal-sõidurežiim on optimaalne igapäevaseks kasutamiseks ja Power-režiim pakub suuremat võimsust ja paremat kiirendust.