Andres Merits: kas äsja avastatud viirusetüvede ohtlik hübriid võib muuta koroonapandeemia kulgu?

Väljaande NewScientist andmeil on hübriidviirus Ühendkuningriigis avastatud ülinakkava B.1.1.7 variandi ja Californiast pärineva B.1.429 variandi kombinatsiooni tulemus. See võib olla hiljutise Los Angelese puhangu peamine põhjus, kuna antud mutatsioon muudab ta vanade antikehade suhtes resistentseks.

Hübriidi avastas Bette Korber Los Alamose riiklikust laborist New Mexico osariigis. Kui need andmed kinnitust leiavad, oleks tegu esimese juhtumiga, kui selle pandeemia käigus avastaks erinevate tüvede genoomide kombinatsioon.

Erinevalt tavalisest mutatsioonist, kus muutused kogunevad ükshaaval ning mistõttu tekkisid näiteks sellised variandid nagu B.1.1.7, võib hübriidne kombinatsioon koondada mitu mutatsiooni ühekorraga. Enamasti ei anna need viirusele eeliseid, kuid aeg-ajalt võib ka seda ette tulla.

Londoni ülikooli kolledži professori François Ballouxi sõnul võib sellel avastusel olla suur tähtsus. Paljud peavad mutatsiooni SARS-CoV-2 tekkeks, kuna sarnane kombineerimine võib viia uute ja veelgi ohtlikumate variantide tekkimiseni. Veel ei ole selge, kui suurt ohtu selline esimene teadaolev juhtum võib kujutada. Forte palus teemat kommenteerida Andres Meritsal.

Kui tõenäoline on, et viiruse erinevate tüvede genoomid omavahel kombineeruvad?

Nii Briti tüvi kui ka Lõuna-Aafrika ja Brasiilia variandid on tekkinud üksteisest sõltumata. Kuna neil on mitmed sarnased omadused, siis on viirus sarnaste probleemide lahendamiseks tulnud välja suhteliselt sarnaste lahendustega. Nende vahel on ka erinevusi ja kõige olulisem neist on mutatsioon ogavalgu positsioonis 484. Seal peaks olema glutamiinhape aminohappekoodis E, kuid mutandil on lüsiin ehk aminohappekoodis K.