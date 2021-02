Enam kui 110 000 Citybee kliendi paroolid lekkisid internetti, eestlased pääsesid

Ta rõhutas, et andmeleke ei puuduta CityBee kliente Eestis, kuna lekkinud andmed on aastast 2018, mil CityBee Eestis veel ei tegutsenud.

„Eestis on võetud kasutusele täiendavad turvameetmed, et tagada CityBee klientide andmete maksimaalne turvalisus,“ märkis ta. „Eelmisel aastal tugevdasime kasutajaparoolide nõuet ehk paroolid peavad olema keerukamad kui varem, et neid oleks raskem tuvastada. Samuti lisasime kliendituvastuse telefoninumbri järgi, mis tähendab, et konto omanik saab sisse logimise puhul telefonile teavituse, vältides seeläbi võimalust, et kontot kasutatakse kliendi teadmata. Lisasime juurde ka biomeetrilise tuvastuse.“