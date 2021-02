Video: Hyundai paljastas kaadrid IONIQ 5 sisemusest ja see pakub midagi täiesti uut

Tootja teatel võimaldab lahendus konsooli kahe istme vahelt eest ära lükata, et inimesed pääseksid autost välja näiteks juhul, keegi on auto ühe külje „kinni parkinud". Juhi- ja kõrvaliste on varustatud jalatugedega, et reisijatel nende sõiduki laadimise ajal mõnusam lõõgastuda.

Sõiduki istmed on kaetud ökotöödeldud nahaga, mis on värvitud ja töödeldud linaseemnetest saadud taimeõliga. Salsongis on kasutatud ka suhkruroost, villast ja ümbertöödeldud plastpudelitest valmistatud materjale. Armatuurlaud, lülitid, rool ja uksepaneelid on kaetud polüuretaanist biovärviga, mis on valmistatud rapsi ja maisi õlist.