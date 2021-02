Apteekide ettepanek valitsusele: meil saaks rahvast koroonaviiruse vastu vaktsineerida juba täna

„80-aastaseid ja vanemaid, keda täna vaktsineerima kutsutakse, saavad sinna tavaliselt minna vaid lähikondsetega. Neile on seda kõige lihtsam teha pärast tööd või nädalavahetustel. Praegune korraldus ei ole piisav olukorras, kus Eesti on nakatunute suhtarvu poolest tõusnud Euroopa Liidu esikümnesse," lisas rootslane.

Rootslase sõnul on apteekidel olemas taristu ja veebipõhine registreerimissüsteem ning need on avatud ka nädalavahetustel ja õhtuti, mis muudab massvaktsineerimise inimestele oluliselt paindlikumaks.

„Riiklik statistika näitab, et pühapäeval vaktsineeriti vaid 61 inimest, kuigi doose jaguks tuhandetele. Perearstikeskuste ja tervishoiuasutuste suutlikkus vaktsineerida nädalavahetustel on tagasihoidlik," ütles EPALi juht ja proviisor Ly Rootslane.

„Kui meile peaks hüpoteetiliselt tulema miljoneid doose vaktsiini, siis me peame loomulikult paindlikult reageerima, aga kui me räägime lähikuudest, siis kindlasti toimib see süsteem nii, nagu on hetkel kokku lepitud ja räägitud: läbi terviseameti, läbi haiglate, tervishoiuasutuste, perearstide," on sotsiaalminister Tanel Kiik öelnud vastuseks Forte küsimusele.

Praegu ollakse riigis keskendutud sellele, et esimeses järjekorras ära vaktsineerida tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajad ning nende elanikud. See protsess toimub ministri sõnul loomulikult läbi tervishoiusüsteemi ja läbi toimivate kanalite, kus on vaktsineerimisi varemgi tehtud läbi Haigekassa rahastuse.

„Seda kõike on kindlasti parem teha läbi perearstisüsteemi, millel on pikaajaline kogemus, teadmised oma patsientide ja nende murede kohta, millel on ligipääs terviseandmetele ja millel on otsene suhtluskontakt terviseametiga," sõnas minister. „Teha seda kuidagimoodi läbi apteekide oleks kindlasti arusaamatum, kindlasti keerulisem, kuna seal ei ole sellist ligipääsu terviseandmetele ja võimekust tagada nakkusohutust kellaaegade kokkuleppimise näol."

Eestis on tänaseks koroonaviiruse vastu vaktsineeritud vaid 5,16 protsenti rahvast.