Eesti tõusis nakatumiselt Euroopa tippu. Irja Lutsar: riik funktsioneerib siiski rahuldavalt

Eesti positsioon Euroopa Liidu koroonaviirusesse nakatumise tabelis räägib selget keelt: oleme nüüdseks (reedene seis) tõusnud viiendale kohale näitaja poolest, mis puutub 14 päeva juhtumeid 100 000 elaniku kohta:

Portugal 1190 Tšehhi 914 Hispaania 843 Sloveenia 762 Eesti 569 (nüüd juba 603)

EL keskmine 359



Ka Tartu ülikooli iganädalase reoveeuuringu jooksvad leiud näitavad viiruse tõusvat kõrget taset pea kõikjal Eestis ning see lubab ennustada nakatumise kordaja tõusu lähemate nädalate perspektiivis, kuna reovette jõuab viirus varem, kui ta inimesel sümptomeid tekitab ja arsti juurde pöörduma ärgitab.

Kõige selle taustal on meil teadmine, et valitsus otsustas poolteist nädalat tagasi piiranguid üle-Eestiliselt ühtlustada, sealhulgas Harjumaal ja Ida-Virumaal nende olulise leevendamise suunas - söögi- ja peokohad tehti taas lahti, rühmatrennid said taas rohelise tule, joogatundides hingatakse taas sügavalt välja. Eesti on kogu Euroopa kõige leebemad koroonapiirangud. Mitmed riigid on hakanud aga Eestit kandma sisenemise musta nimekirja.

Uurisime Tartu ülikooli viroloogiaprofessorilt ja valitsuse teadusnõukoja liikmelt Irja Lutsarilt, kas piirangute kaotamine tundub talle tänasel päeval tagasi vaadatuna mõistlik otsus ja kas Eesti võikski nüüd kasvava vaktsineerimise taseme ja leevenenud piirangutega liikuda teadlikult karjaimmuunsuse tekke suunal ning püüda praegune kõrge nakkuvusnäitaja võimalikult valutult üle elada?

„Jah, oleme nakatumisnäitajate poolest kõrgel kohal, samas on meie riik siiani rahuldavalt funktsioneerinud," ütles Irja Lutsar.

„Piirangute ühtlustamine oli õige liigutus," kinnitas ta.