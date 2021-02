Intervjuu immunoloogiga: lõpetage apteekidest vitamiinide ostmine, minge poodi

Nobelist Linus Pauling tegi tõsise vea, kui otsustas oma traditsioonilises hommikusöögis mõnda asja muuta. 1964. aastal, 65-aastaselt, hakkas ta apelsinimahlale C-vitamiini lisama. See oli nagu suhkru lisamine Coca-Colasse, kuid ta uskus siiralt ja isegi liiga innukalt, et see on kasulik.

Tänu Paulingule algas „C-vitamiini ajastu". Oma 1970. aasta bestselleris „Kuidas elada kauem ja ennast paremini tunda" väitis Pauling, et C-vitamiini lisamine võib aidata külmetushaiguste vastu. Ta ise võttis seda päevas 18 000 mg (18 g), mis ületas 50 korda soovitatava päevase annuse. Selle raamatu teises väljaandes väideti, et C-vitamiin aitab tõhusalt gripi vastu. 1980. aastatel, kui HIV hakkas USA-s levima, teatas Pauling, et C-vitamiin võib ka seda ravida.

1992. aastal kirjutas ajakiri Time tema ideedest ning esikaanel oli uhke pealkiri „Vitamiinide tõeline jõud". Väideti, et Paulingu meetodid aitavad südame-veresoonkonna haiguste, katarakti ja isegi vähi vastu. „Veelgi enam, vitamiinid võivad vananemisprotsessi aeglustada," kirjutati artiklis.

Multivitamiinide ja toidulisandite müük tõusis hüppeliselt, nagu ka Paulingu kuulsus. Kuid tema teaduslik maine, vastupidi, kannatas. Järgmiste aastate teaduslikud uuringud andsid nappe või olematuid tõendeid C-vitamiini ja teiste toidulisandite kasulikkuse kohta. Teadlased mitte ainult ei lükanud Paulingu teooriaid ümber, vaid neid peetakse ka ohtlikeks.

Igal aastal, kui läheb külmaks ja viirused hakkavad levima, hakatakse reklaamima vitamiini C, seda soovitavad ka arstid. Kas sellel on tegelikult mingi mõju immuunsüsteemi parandamisel?

Kõik algas 1970. aastatel kui kahekordne Nobeli preemia laureaat Linus Pauling, kasutades ära oma autoriteeti, teatas, et C-vitamiin võib päästa külmetushaigustest. Ta kirjutas sel teemal neli teadustööd, kuid tänapäeval loetakse seda täielikuks jamaks, kuna teadlastel on palju tõsisemad uurimused, mis on rajatud tõenduspõhisel meditsiinil. C-vitamiin näitas väikest efektiivsust vaid haiguse põdemisaja lühendamisel 14-18% juhtudest, kuid näiteks haiguse sümptomite avaldumist see ei pehmenda. Uuringud näitavad, et C-vitamiin külmetuse vastu ei aita, kuid Paulingu poolt loodud müüt elab edasi.

Kes tahab, võib ise enda peal eksperimendi korraldada, sest organismi jaoks on C-vitamiin iseenesest kasulik, sest kui seda pole, hakkab halvenema juuste, igemete ning naha olukord. Pikaajalise puuduse korral võib tekkida isegi skorbuut. C-vitamiin on vajalik, aga neid imesid, mida lubati, ta korda ei saada.

Kavalad marketoloogid on apteekides kohe sissepääsu juures seadnud letid vitamiinidega, mis just kui mõeldud ainult meestele või naistele või lastele või vanuritele jne. Kas nendest on üldse mingit tolku, kui inimese organismis on tõepoolest vitamiinipuudus?

Bioaktiivsed toidulisandid, mida meile pakutakse, ei anna midagi, sest väga sageli näiteks paneb tootja nendesse mingeid mikroelemente või vitamiine, mis omavahel üldse kokku ei sobi ning mida nendel tingimustel ei suuda organism omaks võtta.