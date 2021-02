COVID-19 surmade arv kasvas Aafrikas ühe kuuga 40%

Aafrikas läheneb COVID-19-surmade arv sajale tuhandele – täpsemalt 96 tuhat. See on muidugi suhteliselt tagasihoidlik arv, kui arvestada, et maailmas on neid juba 2,38 miljonit.

Murettekitav on aga, et üle 22 300 surma lisandus Aafrikas viimase 28 päeva jooksul. Sellele eelneva 28 päeva jooksul oli vastav arv 16 000 ehk 40% väiksem, kuulutas WHO eile.

See tähendab, et COVID-19-suremus Aafrikas kasvas seniselt 2,4%-lt 3,7-le.

Asjatundjad näevad selles murettekitavat märki, et musta mandri tervishoiusüsteemid ja -töötajad on tugeva koormuse all murdumas.

Koroonavastane vaktsineerimine on seal alles algamas. COVAX-algatus peaks on lubanud sel kuul Aafrikasse toimetada umbes 90 miljonit koroonavaktsiini annust. Nende kasutamisega saab alguse ajaloo suurim massvaktsineerimise kampaania, mis Aafrikas toimunud.

Aafrikas tehti esimene positiivne koroonatest 2020. a veebruaris ning praeguseks on neid kogunenud üle 3,7 miljoni. Võrdluseks: maailmas üle 108,3 miljoni.

BBC vahendas mullu novembris uurimust, mille järgi nakatub mustanahaline inimene SARS-CoV-2 viirusega kaks korda tõenäolisemalt kui valge, asiaat aga 1,5 korda tõenäolisemalt.

Kuna Aafrika riikides on seni tehtud vähe koroonateste, pärineb sealt ametliku statistika järgi vaid u 3,4% koroonapositiivsete ja 4% COVID-19 surmade koguarvust.