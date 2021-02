Uue ajastu algus: M1 kiibiga Maci arvutid

Uued MacBooki sülearvutid on ligi kolm korda kiiremad kui eelmise generatsiooni mudelid. Kõik arvuti põhielemendid on ühes kiibis, mis muudab arvuti veelgi tõhusamaks ja kiiremaks.

Ka piltide töötlemine on paranenud. Uute arvutite väljatöötamise ajal tehtud testid näitavad, et M1 kiibiga seadmed suudavad videoid ja fotosid redigeerides või lihtsalt palju seadme mahtu nõudva tarkvaraga töötades graafikat uuesti luua. Samal ajal on see kordades energiasäästlikum ja sisaldab akut, mis suudab juhtmevabalt töötada ligi 20 tundi korraga.

Märkimisväärsed muutused igas mudelis

M1 kiip tõi kõige rohkem muutusi just MacBook Airi mudelile, kõige õhemale ja kergemale Apple’i sülearvutile. Nüüd võimaldab see ligi kolm korda kiiremat töövõimekust ja viis korda kiiremat pilditöötlust. Kõik rakendused ja programmid avanevad kordades kiiremini, arvuti on võimeline käsitlema graafiliselt väga võimsaid arvutimänge ning akukestvus on ligi 20 tundi, mis on Apple’i ajaloo pikim akukestvus. Tänu uuele jahutussüsteemile puudub arvutil ventilaator, mis muudab selle tõeliselt vaikseks. See mudel sobib ideaalselt töö või koolitööde tegemiseks ja muudeks igapäevategevusteks.

Ka MacBook Pro (13") võimsus on suurenenud. Peaaegu kolm korda tõhusam protsessor ja viis korda kiirem graafiline töötlus panevad tõesti suurt erinevust tundma. M1 kiibi abil on palju kergem toime tulla keeruka töö ja suurte mahtudega. Seda mudelit naudivad eriti need, kes töötavad palju visuaalse materjali töötlemisega: fotode redigeerimine, videote loomine ja töötlemine, 3D-rakendustega töötamine. See sobib ideaalselt ka mis tahes valdkonna spetsialistidele. Uue mudeliga on võimalik ka paljusid tavapäraseid toiminguid teha palju kiiremini. See on ka uskumatult energiasäästlik, võimaldades akul töötada kuni 20 tundi – kauem kui kunagi varem Maci ajaloos.

Väike, kuid võimas Mac Mini lauaarvuti on nüüd kolm korda kiirem kui eelmise põlvkonna mudelid ja sellel on ka kuus korda kiirem graafika. See tähendab, et uus mudel võimaldab kogu töö veelgi kiiremini lõpule viia. Ka keerukad graafilised rakendused (näiteks Adobe Photoshop) töötavad laitmatult. M1 kiibiga integreeritud tehnoloogiad võimaldavad Minil edestada teisi, palju suuremaid ja kohmakamaid arvuteid. Arvutid suudavad täita äärmiselt keerukaid ülesandeid, kasutades umbes 60 protsenti vähem energiat kui eelmise põlvkonna mudelid. See kõik sisaldub legendaarses, üliväikeses, vaid 7,7-tollises (19,7 cm) ruudukujulises korpuses. Tegemist on kindlasti ühe parima koduarvutiga.