Endokrinoloog: diabeetikutel on risk saada koroonahaiguse raske vorm

„Miks tuleb diabeetiku keha viirusega halvemini toime, kui veresuhkur on kõrge? Kui oled jäänud haigeks, võitleb su keha viirusega ja vabastab selles võitluses palju aktiivseid aineid, mis tõstavad veresuhkrut. Keha vabastab ka varuks talletatud suhkrut, et anda sulle energiat paranemiseks. Samas ei tule keha toime veresuhkru normaliseerimisega ja pikemat aega kõrge veresuhkru tõttu tõuseb raske üldseisundi kujunemise risk. Nendeks on diabeetiline ketoatsidoos ja hüperosmolaarne seisund," ütles dr Jakovlev.