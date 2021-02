Pfizer suudab koroonavaktsiini toota nüüd senisest poole kiiremini

Eestiski kasutatav koroonavaktsiini tootja Pfizer teatas sel nädalal, et suudab seda valmistama hakata senisest ligi poole kiiremini – partii ilmub 110 päeva asemel keskmiselt 60ga. See sai võimalikuks, kuna tootmisprotsess on juba paigas ja selle tõhusus aina kasvab.