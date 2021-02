Forte uurib: miks loobus politsei ID-kaardi kriisi eest 150 miljoni nõudmisest?

Teate sisuks tunnistamine, et amet loobub mitu aastat tulutult väldanud kohtuvaidlustest eelmise ID-kaardi tootja Gemaltoga, kellelt politsei nõudis kahe hagiga ID-kaardi väidetavate turvanõrkuste väidetava teadliku varjamise eest ligi 152 miljonit eurot.

Selle asemel lepiti kompromissiga, mille tulemusel maksab Gemalto riigikassasse vaid ID-kaardi kriisi otseste kulude kinnimaksmisega summas 2,2 miljonit eurot. ID-kaardid tuli kolme aasta eest teatavasti ennetähtaegselt välja vahetada nende kiibis väidetavalt eksisteerinud turvanõrku pärast.

Forte uuris veidi asja nii politseist kui kohtust ja ilmneb, et tegelikult oli politsei piraka hüvitise nõudmisest loobunud juba ammu - siis kui veel ametlikult kohtuveskeid jahvatati.

Politsei: kahe aastaga ei jõutud sisuliste istungitenigi

Politseis Gemalto vastaste nõuete eest algusest peale vastutanud peadirektori asetäitja Krista Aas kinnitab esmalt, et eeltoodud kompromiss katab mõlemad hagid, ent ühe suure agaga.

„2,2 miljonit eurot ei ole meie hinnang lepingulise kahju suurusele ega nõuete põhjendatusele, vaid selgelt seotud Eesti riigi kantud kuludega," selgitab ta ja kinnitab, et politsei on endiselt veendunud oma seiskoha õigsuses - ehk selles, et riigil oli õigus Gemaltolt nõuda tegelikult 152 miljonit eurot.

Ent miks selle nõudega lõpuni ei mindud, miks lepiti algsest ligi 150 miljonit eurot väiksema summaga? Krista Aas toob põhjuseks liiga aeglased kohtuveskid.

„PPA esitas hagid veendumusega, et kohtus asja arutamisel saadakse erapooletu ja õiglane lahend. Kahe aasta jooksul ei jõudnud kohtuprotsess paraku isegi esimese sisulise istungini, mistõttu hindas PPA ebatõenäoliseks, et see mõistliku aja jooksul edasi liigub," tõdes Aas.

Kompromissiga on pooled kokku leppinud aga õiguses jääda selles asjas eriarvamusele ja oma seniste seisukohtade juurde.